Band contrata faxineira ïnfluencer para novo programa de Mariana Godoy

Para a estreia de Mariana Godoy na próxima segunda-feira (10), a Band tem montado, aos poucos, a sua equipe de colaboradores. Além do já confirmado chef Dalton Rangel, um outro nome também vai fazer parte do novo programa, que conta com a direção de Zeca Camargo.

Segundo o colunista Fefito, do UOL, a nova atração vai contar com Verônica Oliveira, digital influencer famosa por dar dicas de limpeza nas redes sociais. Ela vai dar dicas domésticas dentro da atração.

A novidade foi revelada pela própria Verônica nas redes sociais. “Oi, meu nome é Veronica, sou da periferia da zona leste de São Paulo, mulher preta, mãe solo e atípica, faxineira, palestrante, criadora de conteúdo e agora comentarista no novo programa da Band. A quebrada pode chegar onde ela quiser. Força pra nós. Obrigada, vida!”, anunciou no Twitter.

Muito popular com os perfis Faxina Boa, no Twitter e Instagram, a webcelebridades divide com os seus seguidores detalhes da sua rotina, além de compartilhar a sua experiência em palestras sobre o assunto que ministra pelo Brasil.

Ainda sem nome definido, o novo matina das manhãs da Band, comandado por Mariana Godoy, abriu votação na internet para escolher qual será o título, que deverá ser anunciado no dia da estreia. Apesar de ser novo, o cenário será composto com cerca de 90% de material reutilizado por meio de reciclagem promovida pela diretora de criação do canal Luciana Dias.