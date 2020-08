Band fecha acordo com DAZN para transmitir jogos da Série C

A Band firmou uma nova parceria com o DAZN, plataforma de streaming especializada em esportes, para a exibição de jogos da Série C do Campeonato Brasileiro, através das emissoras do Norte e Nordeste.

A 31ª edição do torneio será disputada por 20 clubes divididos em dois grupos: A e B. As transmissões acontecem a partir das 17h; a primeira partida foi exibida neste sábado (15), com a disputa entre Imperatriz e Jacuipense.

Em cada um dos grupos, os times se enfrentam em jogos que serão divididos em 18 rodadas. Os quatro mais bem colocados disputam a fase eliminatória.

As duas equipes que figurarem nas menores colocações do ranking serão rebaixadas para a Série D de 2021. Já os quatro clubes semifinalistas estarão automaticamente na Série B da próxima temporada.

Os jogos serão transmitidos pela Band para os seguintes estados: Amazonas, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. A cobertura completa da Série C é exclusiva do DAZN.

“É motivo de muito orgulho concluir esta parceria e poder oferecer para o nosso telespectador do Norte e do Nordeste um produto que vai de encontro com o que a audiência local quer consumir. São times fortes, tradicionais e com torcidas apaixonadas. A parceria do ano passado foi um sucesso e nada mais natural que repetir a dose”, avaliou Denis Gavazzi, executivo de Esportes do Grupo Bandeirantes.

“Tivemos uma parceria bem-sucedida com a Band em nossa primeira cobertura da Série C no ano passado. É muito bom contar com a transmissão do torneio na TV aberta da Band por mais um ano, principalmente diante do cenário que a pandemia nos impôs, impossibilitando a presença dos torcedores nos estádios”, afirma Sérgio Floris, VP de Direitos do DAZN.