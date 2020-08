Band recorre a youtubers para novo programa de Mariana Godoy

A Band acertou a contratação de nomes pouco conhecidos pelo público da TV para o novo programa de Mariana Godoy. De olho no público da internet, a emissora paulista contratou o responsável pelo canal Manual do Jovem Adulto, a dona do perfil Faxina Boa, e mais dois nomes de olho na estreia da nova atração.

Bruno Ferreira foi um dos primeiros reforços da nova atração. Consultor de vendas, ele ficou famoso na web pelas suas dicas sobre viagens, decoração, beleza e engajamento social em seu canal no YouTube. “Quero nos representar, pessoas reais que ralamos todos os dias e trabalhamos por um futuro melhor!”, afirmou no Instagram.

Dona do perfil Faxina Boa, no Instagram, Verônica Oliveira atingiu 100 mil pessoas no Facebook por seu trabalho na web. Moradora de Itaquera, na zona leste de São Paulo, a influenciadora nasceu na Bahia e foi diarista.

“Mulher preta, mãe solo e atípica, faxineira, palestrante, criadora de conteúdo e agora comentarista no novo programa da Band. A quebrada pode chegar onde ela quiser. Força pra nós. Obrigada, vida!”, exaltou em sua rede social

Além deles, a Band contratou a pesquisadora e consultora Elisângela Machado. “A Elisangela fala coisas incríveis e vai compartilhar tudo”, anunciou Zeca Camargo. O mais novo do quarteto, Audino Vilão, de 18 anos, começou a fazer há pouco mais de um mês vídeos leves sobre as principais ideias de filósofos como Aristóteles, Karl Marx e Nietzsche. Em pouco tempo, o seu canal no YouTube ultrapassou a marca de 85 mil inscritos.

