Barcelona anuncia jovem do São Paulo por R$ 28,3 milhões e multa de R$ 1,8 bilhão

O Barcelona anunciou oficialmente o jovem atacante Gustavo Maia, 19, cria da base do São Paulo e que estava desde abril com a equipe catalã, divulgando os números da operação nesta quinta-feira (6).

