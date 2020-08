Barcelona põe cláusula ‘anti-Neymar’ para não perder sua maior joia, detalha jornal

Ansu Fati é até agora a única notícia boa para o Barcelona em uma temporada que beirou o caos mais de uma vez. Assim, a diretoria decidiu proteger a joia, com um contrato ainda melhor, evitando que ele tenha o mesmo destino de Neymar há três anos.

De acordo com o jornal “Marca” desta segunda-feira (3), a diretoria está decidida a propor uma renovação para incluir uma multa rescisória que blinde o jovem de qualquer outra equipe.

Natural de Guiné-Bissau e naturalizado espanhol muito cedo, Ansu Fati tem contrato atualmente até 30 de junho de 2022, com uma multa avaliada em 170 milhões de euros (cerca de R$ 1 bilhão).

Ansu Fati, atacante do Barcelona A. Ware/NurPhoto via Getty Images

A ideia é aumentar a duração em dois ou três anos, elevando a multa para 400 milhões de euros (R$ 2,4 bilhões). A publicação lembra que o salário do jovem está longe do que ganham os destaques da equipe. Assim, um belo aumento é esperado.

As conversas ainda acontecem sem data para uma decisão final porque a temporada não acabou para o Barcelona. No sábado (8), a equipe encara o Napoli no jogo de volta das oitavas da Champions League, no Camp Nou.

O Barcelona sabe, contudo, que não deve demorar muito. Clubes da Premier League ficaram encantados com o jovem. Difícil crer que alguém esteja disposto a pagar a multa em um cenário de impacto financeiro pela COVID-19. Mas, em agosto de 2017, ninguém esperava que o Paris Saint-Germain fosse contratar Neymar, pagando 222 milhões de euros (na época, R$ 812 milhões).