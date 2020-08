Barrigas de Ludmilla e esposa chamam a atenção após lipo diferenciada

Ludmilla e sua esposa, Brunna Gonçalves, aderiram a uma lipoaspiração diferenciada, chamada LipoLad, para tirar gordurinhas da barriga, e o resultado impressionou muita gente.

Após o procedimento, ambas publicaram fotos de biquíni, deixando seus belos corpos em evidência, e os fãs fizeram questão de reagir, comentando sobre o que acharam da estética final.

Nos comentários, a maioria destacou que o resultado da dançarina ficou melhor que o da cantora. “Caraca, adoro a Lud, mas o da Bruna ficou melhor”, comentou uma pessoa no Instagram.

Outra, porém, defendeu a famosa e explicou o motivo da queixa: “A Lud está sentada e a outra em pé com a barriga esticada, fora que a Bruna é Mion e bem mais magra, não tem como comparar”.

“Parece que os gomos estão pintados com maquiagem”, criticou outra. Ao se pronunciar sobre o assunto, Lud disparou: “Aproveitei que iria trocar a cápsula do silicone e fiz uma lipo lad”.

A técnica consiste na definição dos músculos da barriga sem necessidade de academia. Na sequência, Lud ainda garantiu estar satisfeita com o resultado.

“O que importa é que eu estou me sentindo muito bem e estou feliz comigo mesma”, afirmou. “Depois eu mostro o resultado da minha barriga porque estou um pouco inchada ainda”, prometeu.

A artista também comentou detalhes da sua recuperação. “Isso [recuperação] demora um certo tempo, mas pelo menos já estou em casa”, comemorou.

A intervenção estética aconteceu no mês passado, quando a esposa de Bruna Gonçalves precisou passar por uma cirurgia após apresentar problemas com uma das suas próteses de silicone. Ela ficou internada no hospital São Luiz, no Itaim, zona sul de São Paulo.

A famosa, que mora no Rio de Janeiro, não escondeu a falta que sentiu durante o internamento. “Não aguentava mais com saudade de casa”, confessou ela. “Eu descansei, não tirava esse tempo para mim”, desabafou.

Ludmilla ainda aproveitou o tempo de folga para dar um tapa no visual, colocando tranças coloridas novamente. “Pausa nesse cabelo babadeiro aqui”, disse a artista, enquanto dava um zoom no cabelo para exibir as tranças novas. “Fazia tempo que eu queria colocar um rosa bebê”, afirmou.

Em uma foto publicada já na segunda-feira (03), Lud surgiu de biquíni exibindo o seu abdômen definido, além do novo cabelo.

Confira: