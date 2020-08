Bel Kutner faz carta aberta à Dina Sfat para falar sobre o mundo na pandemia

“Mamãezinha querida!”, foi assim que a atriz Bel Kutner começou um texto super delicado para a mãe, a atriz Dina Sfat (1938 – 1989). A famosa fez a carta para a Veja Rio e contou que a motivação da carta não foi “porque a saudade tenha aumentado”, mas para “falar do mundo de hoje” em meio à pandemia do novo coronavírus.

“Não, ela [a saudade] já era enorme e continua ocupando seu lugar. Você está nas melhores lembranças, na minha casa, no carinho de estranhos, nas minhas irmãs, no espelho”, disse. Bel destacou que a carta foi pensada num momento emblemático. “Hoje tenho exatamente a idade que você tinha ao partir. E isso me deixa inconformada. Muito cedo”, reclamou.

“Mas quero falar sobre o mundo de hoje! Você viu tanta coisa mudar dos anos 40 até o fim dos 80. Tudo muito rápido, eu sei. E era só o começo”, desabafou Kutner, que citou a animação Jetsons como exemplo da modernidade. “Muita tecnologia, muita informação, muita parafernália digital, novas linguagens, a ideia de um mundo que é uma comunidade única! Tudo on-line, imagens melhoradas, verdades alteradas, pós-verdades. E muitas fake-news, violência urbana, desigualdade social brutal e crônica e a Amazônia cada vez mais ameaçada”, listou.

A famosa mencionou a vida em meio ao caos provocado pela pandemia e pelo desgoverno. “Vivemos uma pandemia mundial, um vírus. Não virtual, real e ainda descontrolado. Só no Brasil dezenas de milhares de mortes. Não bastasse, temos um cenário político assustador e uma promiscuidade criminosa, com direito a narcomilícias associadas a facções pseudoevangélicas”, criticou.

Bel Kutner disse que daria tudo por uma troca de “mensagens no zap” com a mãe. “As meninas estão bem, papai e os netinhos também. Todos vivendo as perdas, aprendendo coisas, arrumando as gavetas. Voltei a passar babosa no cabelo. Lembrei de você, mãe. E óleo de amêndoas na pele. Lembrei também. Sua ausência se faz mais presente nesta quarentena”, declarou.