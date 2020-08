Bell Marques sofre grave acidente e aparece de cadeira de rodas

Bell Marques chamou a atenção dos seus seguidores, nesta sexta-feira (27), ao postar uma foto em que aparece em uma cadeira de rodas. Como não poderia deixar de acontecer, a publicação assustou os fãs do ex-vocalista do Chiclete com Banana, que fez questão de tranquilizá-los.

Na imagem, o cantor aparece com a perna engessada, mas sorridente, mostrando que não se tratava de nada grave. Já em vídeos, o famoso explicou o que de fato aconteceu.

“Apesar de eu ter ensaiado muito, estar sempre em casa, fugindo da Covid-19, como todo mundo, mas dessa vez fui jogar tênis e, cara, me machuquei. Olha só, perna no gesso. Mas enquanto isso eu aproveito, faço uma canção e outra”, declarou Bell Marques.

O artista ainda contou que passará por uma operação na próxima semana. “Rompi o tendão de Aquiles e para a semana vou fazer uma cirurgia para ver se recupero ele e volto às minhas atividades normais”, revelou ele.

O baiano ainda destacou que vai precisar adiar uma live nas redes sociais que havia marcado para o final de setembro. “Não vai dar certo, porque eu vou estar em recuperação. Mas no começo de outubro prometo que vamos fazer um live lindíssima, temos um projeto superbacana para vocês”, completou.