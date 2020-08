Benzema aponta Ronaldo Fenômeno como um de seus grandes ídolos

Destaque do Real Madrid na conquista do último Campeonato Espanhol, Karim Benzema revelou em seu canal de Youtube quais são seus principais ídolos no esporte.

Perguntado sobre seus três atletas preferidos, única referência do futebol citada por Benzema foi Ronaldo Fenômeno, que também vestiu as cores do Real Madrid. Além do brasileiro, o atacante citou Michael Jordan e Mike Tyson.

“Gosto mais do que três, mas diria Ronaldo Nazário, sempre fixei tudo o que ele fazia. Todo o mundo sabe. Embora o basquete não seja a minha grande paixão, gosto de Michael Jordan. Em terceiro diria Mike Tyson”, disse o jogador francês.

Benzema chegou ao Real Madrid em 2009 e, desde então, tem colecionado títulos no Santiago Bernabéu. Na atual temporada, o atleta teve protagonismo no ataque de Zidane, marcando gols decisivos para a conquista do Campeonato Espanhol.