Betty Faria revela previsão de Jorge Amado sobre novela Tieta

Betty Faria lembrou um encontro que teve com Jorge Amado e Zélia Gattai na época que o escritor baiano ainda estava escrevendo o livro Tieta, que inspirou a novela homônima. Na ocasião, o casal chegou a prever a possibilidade da atriz interpretar a personagem título, antes mesmo de se concretizar a adaptação da obra para a TV.

“Estava jantando com Zélia e Jorge Amado pela primeira vez. Estava encantada com o convite. Zélia olhou pra mim e disse: ‘Jorge está escrevendo um livro que, daqui a alguns anos, vai ser perfeito pra você fazer a personagem’”, contou ela no podcast do Gshow sobre novelas das nove.

O encontro marcou o dia no qual a artista conheceu pela primeira vez a personagem. O jantar aconteceu em Londres, cidade onde parte do romance foi escrito, na década de 70. Vinte anos depois, Betty Faria protagonizou a novela inspirada no livro.

Recentemente, ela comemorou o retorno do folhetim escrito por Aguinaldo Silva ao ser disponibilizado na íntegra no Globoplay. “Fiquei surpresa e feliz. Neste momento tão difícil que estamos vivendo, a notícia da volta de ‘Tieta’ é uma alegria, um alento. Creio que o público vai certamente sentir isso. A personagem chega para fazer o bem e rompe com tudo quanto é tipo de preconceito“, celebrou.

Devido ao sucesso da novela, a famosa disse que ainda é lembrada pelo papel até hoje: “Ela foi muito boa para a minha vida e a minha carreira. Vivemos experiências inesquecíveis naquela época que, se eu parar para lembrar e escrever, dará alguns capítulos de um livro. A novela correu o mundo e até hoje continuo sendo lembrada por onde passo. Quando entro num táxi, por exemplo, o motorista olha pra trás e diz: ‘É a Tieta, reconheci pela voz‘”.

Betty acredita que, pelo fato de Tieta ser a frente do seu tempo, a novela se torna tão atual. “Com amor, solidariedade e liberdade, Tieta rompeu e derrubou preconceitos em todos os níveis, brigando contra o ranço do falso moralismo e até defendendo ecologicamente a cidade da exploração de gente mal-intencionada. Foi uma personagem da qual me orgulhei de fazer“, finalizou.

Escute o podcast: