Bianca Andrade faz cirurgias estéticas e exibe “antes e depois”

Bianca Andrade, a Boca Rosa, já era conhecida no meio digital, mas ampliou sua visibilidade após participar do BBB 2020. Estranhamente ou não, famosas como ela aproveitaram a onda de isolamento social, imposta pela pandemia do novo coronavírus, para cuidarem da aparência com procedimentos estéticos.

A influenciadora digital compareceu a uma “Clínica de Estética Avançada” em São Paulo para ajeitar o nariz, fazer um preenchimento nos lábios e uma harmonização facial: “Eles fizeram meu botox na boca e uma rinomodelação, que deixou meu nariz empinadinho. Estou me cuidando aqui agora com eles a minha harmonização. Vim aqui para retocar e gostei muito. Eles são incríveis”.

Depois de listar os procedimentos e exaltar a instituição onde as cirurgias foram feitas, Bianca postou diversas fotos e vídeos — na ferramenta de Stories — mostrando o “antes e depois”, com seus lábios mais volumosos, nariz mais empinado e maxilar mais definido.

Vale citar que a ex-participante do Big Brother Brasil foi na mesma clínica em que Flayslane, sua colega de confinamento, fez uma lipoaspiração HD, que deixa o abdômen com aspecto mais trincado. Antes disso, Flay também fez rinoplastia e harmonização facial, causando polêmica.

Bianca Andrade já tinha feito em 2018 um procedimento no nariz e repetiu, só que mais discretamente. Anteriormente, surpreendeu ao se declarar pansexual e se defendeu daqueles que a acusaram de estar fingindo: “Não é, pelo contrário. Isso não tem a ver com o meu trabalho e as minhas marcas. Isso tem a ver com a mulher livre que eu sou e com a mensagem e o propósito que eu tenho de mostrar para as outras mulheres que elas também são livres, sabe? De um tempo para cá tenho crescido muito e me conscientizado muito sobre as coisas. Acho importante a gente falar sobre isso abertamente para que ninguém confunda”.

Confira: