Bianca Andrade surpreende seguidores ao aparecer de novo visual

Com uma abraçando a empresária, Flay iniciou: “Bianca, Deus já havia preparado o nosso encontro, ele sabia o amor que nos permitiria sentir uma pela outra, um amor que só a gente sabe o quanto é puro e genuíno, e isso é o que importa, que não espera nada em troca, e isso é o que importa. Te conhecer no íntimo é encantador, queria que as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer o seu coração como eu conheço, a que me incentiva a acreditar mais em mim mesma todo santo dia, a que não mede esforços pra me levantar quanto estou triste”.

“Eu amo muito, não to falando da Boca Rosa (que eu amo também) mas sim da simplicidade de Bianca. Obrigada por ser minha irmã por escolha nessa vida, a nossa ligação é inexplicável, sabe aquele dia que você me falou que se fosse um bonequinho de neve valeria a pena derreter se fosse por mim? Saiba que pra mim é igual, aliás se precisar daquele rim já sabe né“, escreveu.

“Ai Ai, a nossa amizade é presente de Deus, obrigada por sonhar os meus sonhos comigo. Você é o Meu prêmio precioso e eu não te trocaria por aquele Um milhão e meio nem por dinheiro nenhum no mundo, bom, e todo mundo sabe que a gente não ganharia aquilo ali nem f… hahahah, mas a gente ganhou uma à outra e isso é muito mais valioso que qualquer outro prêmio. eu tenho tanto a falar sobre você que aqui não caberia, então eu vou resumir em um fato sobre nós… Te amo tanto que dói“, finalizou a ex-sister.

Ao ver a declaração da amiga, Bianca Andrade devolveu o amor: “Olha como você é! Tão doce, amiga, generosa, parceira, leal. Que sorte a minha. Eu te amo de verdade, Flay. É muito louco isso, mas você sabe que hoje você é uma das minhas prioridades, assim como todos os meus amigos irmãos que eu amo, cuido e protejo”.