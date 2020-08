Bianca Bin e Sergio Guizé fazem visita a Lima Duarte e descartam separação

Após especulações do fim do relacionamento entre Bianca Bin e Sergio Guizé, o casal se pronunciou negando a possível crise entre o casal. Inclusive, recentemente os dois estiveram juntos no sítio do ator Lima Duarte, em Angatuba, no interior de São Paulo.

O encontro foi registra e publicado nas redes sociais por Karina Maluf, neta de Lima e mulher do cantor Seu Jorge, que também estava na foto. Bianca e Guizé também possui um sítio na mesma região, que inclusive foi comprado com a ajuda de Lima.

“Havia conhecido Indaiatuba (SP) com o Lima, é lá que ele mora. E, quando falei com a Karina Maluf, neta dele, que estávamos procurando um lugar para morar, ela sugeriu a cidade do avô. Em duas visitas, conseguimos escolher a nossa chácara. No dia do meu aniversário, nós pisamos lá, completamente apaixonados, e eu falei: esse é meu lugar. Quando acabar a novela, vamos para São Paulo. Vamos fazer o filme do Corinthians e ficar agarradinhos lá”, contou Guizé em entrevista ao EXTRA, em outubro do ano passado.

Sergio e Bianca estão juntos há mais de dois anos e se casaram em 2018. Os dois costumam ser discretos com a relação, mas já chegaram a postar momentos românticos deles nas redes sociais.

Assim que os boatos do término do casamento deles vieram à tona, o ator publicou uma imagem dos dois com um “alerta” de notícia falsa. A artista decidiu fazer a mesma postagem em seu perfil do Instagram.

Confira: