Bianca Bin volta à Globo na nova temporada de Cine Holliúdy

Longe da Globo desde o último capítulo de O Outro Lado do Paraíso (2017) – e com contrato finalizado ano passado, após o desacerto quanto à sua escalação para Salve-se Quem Puder –, Bianca Bin voltará à tela da emissora na próxima temporada de Cine Holliúdy. A atriz vai formar par com Edmilson Filho (Francis), por conta da saída de Letícia Colin do projeto.

A intérprete de Marilyn vai se dedicar, nos próximos meses, aos trabalhos de Olho Por Olho, novela de João Emanuel Carneiro que o canal lança às 21h no segundo semestre do ano que vem. Desta forma, Bianca foi integrada à atração; de acordo com informações da jornalista Patrícia Kogut, ela viverá a herdeira perdida do prefeito Olegário (Matheus Nachtergaele).

O líder máximo de Pitombas terá uma surpresa ao descobrir que é pai da filha de uma mulher que acabou expulsa da cidade, anos atrás. E acabará acompanhando, assim como aconteceu com sua enteada Marilyn, o envolvimento da moça com o “cinemista”.

Bianca Bin estreou na TV como protagonista da temporada 2009 de Malhação. No ano seguinte, emplacou seu primeiro papel às 21h, a Fátima de Passione. Não saiu de cena desde então… Marcou presença em Cordel Encantado (2011), Guerra dos Sexos (2012), Joia Rara (2013), Boogie Oogie (2014), Êta Mundo Bom (2016) – atualmente em reprise no Vale a Pena Ver de Novo – e O Outro Lado do Paraíso.

Cine Holliúdy, cabe lembrar, baseia-se no filme de mesmo título, escrito e dirigido por Halder Gomes. A narrativa, ambientada na década de 1970, compreende as investidas de Francis para manter o cinema de sua propriedade em alta entre os moradores de Pitombas, interior do Ceará, após a popularização da TV na localidade. Para tal, ele passa a produzir os filmes que exibe.