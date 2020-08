Bill Gates critica testes de covid-19 nos EUA: ‘São puro lixo’

Completamente engajado em discussões a respeito das respostas mundiais à pandemia causada pelo novo coronavírus, Bill Gates deu uma declaração polêmica sobre os testes para detecção de covid-19 realizados nos Estados Unidos: “A maioria deles é puro lixo”, disse ao Wired.

A frustração do bilionário não tem necessariamente a ver com a qualidade dos resultados, mas com a demora deles. Segundo ele, o atraso de semanas após a coleta do material utilizado nas análises os torna inúteis, além de criar uma janela perigosa, em que muitos vivem suas vidas normalmente mesmo estando infectados – sem saberem – e acabam contaminando outras pessoas.

Gates afirma que demora acaba tornando resultados inúteis.Fonte: Reprodução

Como alternativa para contornar o problema, Gates sugere que o reembolso direcionado às empresas responsáveis pela aplicação dos exames esteja condicionado ao tempo levado para a conclusão das análises, acreditando que, desta maneira, tudo seria executado o quanto antes.

“O sistema deveria pagar um pouco mais por 24 horas, uma taxa normal para 48 e não reembolsar se levar mais que isso. Tudo seria consertado do dia para a noite”, esclarece o executivo. Lembrando que, somente nos Estados Unidos, foram registrados, até ontem (6), 4,8 milhões de casos de covid-19 e 159.990 mortes.