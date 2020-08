Bill Gates desconfia que TikTok, afinal, não seja um bom negócio

Em 2008, Bill Gates se aposentou na Microsoft, mas a Microsoft não aposentou Bill Gates: todos estão se voltando para ele quando o assunto é a compra do aplicativo TikTok. Mesmo que a gigante de tecnologia tenha anunciado que está em conversações para adquirir o app da controladora chinesa ByteDance pelo menos nos EUA e mais Canadá, Austrália e Nova Zelândia, seu fundador não duvida que será uma operação complicada:

“Quem sabe o que vai acontecer com esse negócio? Esse é um cálice envenenado”, disse ele, em uma longa entrevista ao site The Wired.

Para Bill Gates, a compra do TikTok pode trazer dor de cabeça à Microsoft.Fonte: Getty Images/Jeff Pachoud

(A menção ao “cálice envenenado” é uma referência ao drama MacBeth, de Shakespeare: “A justiça, sendo igual a todos, obriga-nos a beber da taça envenenada que servimos aos outros.” Pode ser usada também na política: significa oferecer a alguém algo aparentemente bom quando, na realidade, é justamente o oposto.)

Bizarrice

Questionado sobre a entrada da Microsoft no meio de uma entre tantas batalhas da guerra comercial entre EUA e China, Gates acredita que “competição é, provavelmente, uma coisa boa para o mercado, mas ter Trump matando o único competidor – isso é muito bizarro. A maneira como isso está ocorrendo é singularmente estranha.”

Qualquer que seja o destino do TikTok, ele deve ser traçado até o dia 20 de setembro, prazo que o governo americano deu para a ByteDance sair do país. Acusado de ser uma ameaça à segurança nacional, ele está sendo cobiçado também pelo Twitter, que está de olho nas operações do aplicativo nos EUA.

Tantos as ações do microblog quanto as da Microsoft tiveram altas no mercado. A princípio, o Twitter não teria como bancar a compra: recentemente, o TikTok foi avaliado entre US$ 30 bilhões e US$ 50 bilhões – a capacidade de capitalização do Twitter é de cerca de US$ 29 bilhões, enquanto a da Microsoft é de mais de US$ 1,6 trilhão.