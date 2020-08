Black Friday da Magazine Luiza acontece entre 23 e 25 de agosto

O Black App da Magazine Luiza está previsto para acontecer entre domingo (23) e terça-feira (25) como uma espécie de Black Friday antecipada, na qual os usuários aproveitarão descontos exclusivos do aplicativo Magalu. As ofertas incluem produtos com até 80% de desconto, além de frete grátis em compras acima de R$ 99.

A promoção do Magalu abrange todos os departamentos, desde móveis e roupas até eletrônicos. Além do desconto, o Black App oferece também a proposta do cashback, ou seja, a partir de uma compra, o usuário recebe uma porcentagem do valor de volta, resultando em um investimento ainda mais barato.

(Fonte: Magazine Luiza/Divulgação)Fonte: Magazine Luiza

A edição 2020 marca o terceiro ano em que o Black App do Magalu acontece. Dessa vez, algumas atualizações precisaram ser feitas devido ao momento de pandemia enfrentado.

Por isso, a estratégia utilizada foi a de realizar vendas remotas por meio de representantes do Magalu diretamente pelo WhatsApp, visando ajudar aqueles que podem ter dificuldade em aproveitar as promoções através do aplicativo, mas querem fazer compras mesmo assim.