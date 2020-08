BNCC para concurso: Conheça as 10 competências que norteiam a educação

A Base Nacional Comum Curricular, conhecida como BNCC, define quais são as aprendizagens essenciais que todos os alunos brasileiros têm direito de adquirir ao longo da educação b´sica.

Ela está orientada pelos princípios éticos, estéticos e políticos que visam a formação humana em suas múltiplas dimensões e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

A BNCC tem como premissa uma educação integral, que tem como intuito o pleno desenvolvimento do estudante. Objetiva o crescimento de tal como cidadão e sua qualificação para o trabalho.

As aprendizagens fundamentais da Base estão expressas em 10 competências gerais. Essas são informações que precisam ser destrinchadas por quem se prepara para concursos públicos da área da educação, pois é conteúdo certo das provas.

O que é competência na BNCC

Na BNCC, competência é a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do execício pleno da cidadania e do mundo do trabalho.

As 10 competências da BNCC são:

1 – Conhecimento

Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, bem como colaborar para a construção de uma sociedade justa e inclusiva.

2 – Pensamento científico, crítico e criativo

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências para investigar causas, elaborar hipóteses, formular e resolver problemas e encontrar soluções. Inclusive relacionadas às tecnologias.

3 – Empatia e cooperação

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. Fazendo-se respeitar e promovendo respeito ao outro e aos direitos humanos, valorizando a diversidade dos indivíduos e dos grupos sociais.

4 – Repertório cultural

Valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais para fruir e participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

5 – Comunicação

Utilizar diferentes linguagens para expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

6 – Cultura digital

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais, de forma crítica, significativa e ética. Comunicar-se, acessar e produzir informações e conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria.

7 – Trabalho e projeto de vida

Valorizar e apropriar-se de conhecimentos e experiências para entender o mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas à cidadania e ao seu projeto de vida com liberdade, autonomia, criticidade e responsabilidade.

8 – Argumentação

Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns, com base em direitos humanos, consciência sócio-ambiental, consumo responsável e ética.

9 – Autoconhecimento e autocuidado

Conhecer-se, compreender-se na diversidade humana e apreciar-se para cuidar da sua saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções e as dos outros com autocrítica e capacidade para lidar com elas.

10 – Responsabilidade e cidadania

Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação para tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

Essas são as 10 competências expostas na BNCC e que precisam entrar em seu cronograma de estudos para concursos públicos.

Além disso, é um conhecimento primordial para agentes da educação, como professores, pedagogos, cuidadores, etc.

