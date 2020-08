Boeing divulga novo nome para 737 Max após acidentes aéreos

Após desastres aéreos fatais envolvendo o 737 Max, a multinacional Boeing publicou um comunicado nesta quarta-feira (19) no qual a aeronave surgiu com um novo nome: 737-8. Ao que parece, essa seria uma tentativa de afastar a má fama relacionada ao nome original após a morte de quase 350 pessoas em 2 acidentes que ocorreram na Indonésia e na Etiópia em 2018 e 2019, respectivamente.

No comunicado, a fabricante anunciou a venda de 4 modelos para a polonesa Enter Air SA que, ao fim dessa negociação, terá uma frota de 10 aeronaves 737 Max. “Apesar da crise atual, é importante pensar no futuro”, disse o diretor-geral da companhia, Grzegorz Polaniecki. Vale destacar que esse modelo não recebe encomendas desde de dezembro do ano passado.

Impactos econômicos

Destroços do 737 Max que caiu em 2019 na Indonésia.Fonte: REUTERS/Baz Ratner

Devido aos acidentes, a Boeing teve que realizar uma série de análises técnicas e verificações em seus aviões. Esse processo foi apenas mais um agravante para a crise financeira da empresa, causada tanto pelos impactos da covid-19 sobre o mercado de aviação quanto pela queda de suas ações após os acidentes.

Apesar de todos esses fatores, o diretor da Enter Air acredita que a empresa vai se recuperar. “Após as verificações rigorosas pelas quais o 737 Max está passando, estou convencido de que esta será a melhor aeronave do mundo por muitos anos”, disse.

No entanto, o mercado não parece tão entusiasmado quanto o empresário. Em uma nota da semana passada, a Boeing divulgou que mais de 400 encomendas do modelo para este ano foram canceladas. No total, a empresa teria recebido 864 desistências.

Com o início da quarentena em março, as ações da Boeing sofreram uma queda abrupta de R$1.461 para R$508. Desde então, a empresa vem recuperando a confiança dos investidores e, nesta quarta-feira (20), fechou o pregão com uma alta de R$938.