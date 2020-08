Boletim aponta 994 casos confirmados de COVID-19 em Penedo

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) divulgou agora há pouco o boletim epidemiológico desta terça-feira, 11 de agosto. Os números mostram que 913 pessoas residentes em Penedo e infectadas pelo novo coronavírus já estão curadas da doença responsável por 1.700 mortes em Alagoas, até hoje.

Os dados municipais informam ainda 109 pessoas monitoradas, cinco casos suspeitos e mais de mil descartados (1.009). Em relação ao total de casos confirmados, o boletim aponta 994, soma de todos os registros da SEMS desde 28 de abril, quando houve a primeira confirmação de Covid-19 em morador de Penedo.

Em número de óbitos, Penedo continua com onze ocorrências, com outros casos em processo de confirmação pela Secretaria de Estado da Saúde.

A Prefeitura de Penedo orienta aos moradores que, em caso de sintomas mais comuns de gripe ou ainda perda de olfato, ausência de paladar, fadiga excessiva, diarreia e náuseas, dirijam-se à Unidade de Referência em Síndromes Gripais.

O centro de triagem localizado próximo do Trevo da Toca do Índio funciona diariamente, das 8h as 17h. Quando mais cedo a doença for descoberta, maior a probabilidade de cura, ultrapassando 90% dos pacientes diagnosticados na Unidade de Síndromes Gripais.

Caso a pessoa apresentar dificuldade para respirar, deve procurar atendimento na UPA porque o sintoma indica que a doença responsável por mais de 100 mil mortes no Brasil já evoluiu para a segunda fase.

Casos confirmados por localidade de Penedo

O boletim epidemiológico desta terça-feira, 11, atualiza também a ocorrência de Covid-19 por localidade de Penedo.

Na área urbana, 285 casos confirmados do novo coronavírus foram registrados no bairro Dom Constantino, 191 no Santa Luzia, 130 no Centro da cidade e 105 no bairro Raimundo Marinho.

Abaixo de cem estão os bairros Senhor do Bonfim (76), Santo Antônio (60), Santa Izabel (29) e Santa Cecília (10).

Os casos confirmados da doença também se estendem à zona rural, com 36 registrados no Tabuleiro dos Negros, 30 nos dois núcleos na Cooperativa, 24 na comunidade Palmeira Alta, oito na Capela, nove na Santa Margarida e um na Ponta Mofina.

