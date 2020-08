Boletim epidemiológico contabiliza 948 pessoas curadas de Covid-19 em Penedo

O boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) divulgado desta quarta-feira, 19 de agosto, mostra que Penedo contabiliza 948 pessoas curadas da Covid-19 entre os 1.032 casos confirmados da doença que já fez mais de 110 mil óbitos no Brasil até hoje.

Desde o primeiro caso confirmado de Covid-19 em Penedo, registrado em 28 de abril, 1.040 casos acompanhados por equipes da saúde já foram descartados.O boletim atualizado da pandemia aponta ainda 104 pessoas monitoradas, três casos suspeitos e doze óbitos.

Em relação às localidades com maior incidência de casos confirmados de Covid-19 em Penedo, o bairro Dom Constantino ultrapassou a marca de trezentos, com 301 registros até este meio de semana. O bairro Santa Luzia contabiliza 198 casos; o centro da cidade 131 e o bairro Raimundo Marinho 108.

Abaixo de cem registros e ainda dentro da área urbana de Penedo estão os bairros Senhor do Bonfim (80), Santo Antônio (63), Santa Izabel (29) e Santa Cecília (10).

Fora da cidade, a comunidade remanescente quilombola Tabuleiro dos Negros acumula 37 casos confirmados, os dois núcleos da Cooperativa 32 registros; o povoado Palmeira Alta 24; povoado Capela aparece com oito e o Santa Margarida estão com nove casos. Fechando o quadro estão dois casos na comunidade Ponta Mofina.

A Prefeitura de Penedo orienta a população que se dirija até a Unidade de Referência em Síndromes Gripais para ter acesso a atendimento especializado. O centro de triagem localizado próximo do Trevo da Toca do Índio funciona diariamente, inclusive nos finais de semana e feriados, no horário das 8h às 17h.

