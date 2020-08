Boletim epidemiológico de Penedo mostra 87 novos casos da COVID-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Penedo divulgou nesta quarta-feira (26), a atualização diária do Boletim Epidemiológico sobre a pandemia de Covid-19 no município. Os novos dados mostram que o município agora tem 1178 casos da doença, desde o início da contagem dos números de infectados pelo novo Coronavírus em Penedo.

Os números também mostram que 1049 pessoas já se recuperaram de Covid-19, após passarem pelo período de recuperação e não apresentarem mais sintomas.

Os demais dados apontam 115 pessoas estão sendo monitoradas, três casos são considerados suspeitos, 1094 casos foram descartados por terem diagnósticos negativos para Covid-19, e 13 pessoas faleceram vítimas da doença no município.

A Prefeitura de Penedo orienta a população penedense a procurar atendimento especializado na Unidade de Referência em Síndromes Gripais, ao aparecerem os primeiros sintomas de Covid-19, com o objetivo de evitar o aparecimento de quadros graves da doença.

A Unidade de Síndromes Gripais fica localizada na Avenida Wanderlei, nas proximidades do trevo da “Toca do Índio” funcionando todos os dias da semana das 8h às 17h.

Localidades

Os dados sobre a Covid-19 em Penedo também aborda os números de infectados por localidades. o Bairro Dom Constantino possui a maior quantidade de ocorrências de casos da doença com 337 pessoas testadas positivo. Na sequência está o Bairro de Santa Luzia com 218 casos e o centro da cidade com 170.

Já na zona rural de Penedo, o Povoado Tabuleiro dos Negros segue tendo 40 casos confirmados, o maior número de casos entre todos os povoados, estando logo atrás no número de casos a Cooperativa, área que inclui os dois núcleos da localidade, com 36 ocorrências da doença.

Os números totais de casos de Covid-19 em Penedo, por localidade, seguem a seguinte relação:

337 Bairro Dom Constantino

170 Centro

24 Povoado Palmeira Alta

98 Bairro senhor do Bonfim

114 Bairro Raimundo Marinho

08 Povoado Capela

09 Povoado Santa Margarida

65 Bairro Santo Antônio

218 Bairro Santa Luzia

44 Bairro Santa Izabel

40 Povoado Tabuleiro dos Negros

13 Bairro Santa Cecília

36 Povoado cooperativa (núcleos 1º e 2º)

02 Povoado Ponta Mofina

Thiago Sobral- Jornalista Decom (PMP)