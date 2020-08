Bolsonaristas atacam e cobram William Bonner após provocação de Bolsonaro

William Bonner foi alvo de ataques de eleitores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), após a manifestação do político sobre a notícia envolvendo a delação de Dario Messer. Segundo o doleiro, um de seus funcionários repassou pacotes de dinheiro para integrantes da família Marinho, dona da Globo, na década de 1990.

Logo que a notícia explodiu na web, o editor-chefe e âncora do Jornal Nacional virou um dos principais alvos dos seguidores do “capitão”, que compartilhou a matéria sobre o escândalo em sua conta no Twitter na noite da última sexta-feira (14).

“Será que vai ter edição especial com o Bonner falando sobre a rachadinha da Globo?”, questionou um usuário da rede social. “Alguém viu se apareceu aquele fundo com as conexões jorrando dinheiro e o Bonner falando sobre a delação do Messer?”, perguntou outro.

Um terceiro provocou o jornalismo da emissora carioca. “O doleiro Dário Messer escancarou a lavagem de dinheiro feita pela família Marinho, dona das Organizações Globo. As remessas eram entregues dentro da emissora, em pacotes que variavam entre 50 mil e 300 mil dólares. Vai ter carinha de indignação do William, da Maju, da Lo Prete?”, questionou, se referindo aos âncora do JN, Jornal Hoje e Jornal da Globo.

Pró-Bolsonaro, outro não perdeu a chance e disse que a situação supostamente favorável ao presidente deixou o âncora do principal telejornal do país triste. “O William não aguenta de tanta tristeza. Ele fez de tudo para desgastar o presidente e a popularidade do presidente subiu. Tentou jogar nas costas do presidente 100 mil mortes e para 47% da população e presidente não tem culpa e agora a rachadinha da Globo”, apontou.

Confira a repercussão na web:

Bonner finge que não viu a #RachadinhaDaGlobo pic.twitter.com/H77IwcKRjj — Kleber Teixeira 🇧🇷◤✠◢🇧🇷 (@klebersef) August 15, 2020

Será que vai ter edição especial com o Bonner falando sobre a #RachadinhaDaGlobo??? pic.twitter.com/yI5ntwtnyu — AndréaRServieri – Fechada com Bolsonaro (@RServieri) August 15, 2020

Por falar em JN , alguém viu se apareceu aquele fundo com as conexões jorrando dinheiro e o Bonner falando sobre a delação do Messer? pic.twitter.com/m34Lsp1mxh — JOSÉ MEDEIROS (@JoseMedeirosMT) August 15, 2020

O doleiro Dário Messer escancarou a lavagem de dinheiro feita pela família Marinho, dona das Organizações Globo. As remessas eram entregues dentro da emissora, em pacotes que variavam entre 50 mil e 300 mil dólares. Vai ter carinha de indignação do Bonner, da Maju, da Lo Prete? — Roberto Jefferson (@BobjeffHD) August 15, 2020

O Bonner vendo o Brasil inteiro descobrir o lance da #RachadinhaDaGlobo : pic.twitter.com/2PBAa9QKev — Moana ✨ (@Moanax1xk) August 15, 2020

O Bonner não aguentar de tanta tristeza. Ele fez de tudo para desgastar o presidente e a popularidade do presidente subiu. Tentou jogar nas costas do presidente 100 mil mortes e para 47% da população e presidente não tem culpa e agora a rachadinha da globo. #RachadinhaDaGlobo — Cardoso (@cardozao64) August 15, 2020

Será que Bonner vai noticiar isso ? #RachadinhaDaGlobo pic.twitter.com/vpdDFjYIA3 — Thiago Rocha (@ThRocha1) August 15, 2020