Bolsonaristas partem pra cima de Maju Coutinho e fazem campanha contra Globo

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) desmentiu Maju Coutinho, nesta segunda-feira (24), e, em seguida, os seus apoiadores começaram uma campanha contra a âncora da Globo.

A polêmica teve início porque a apresentadora afirmou no Jornal Hoje que, no evento Brasil Vencendo a Covid, o presidente da República e as autoridades presentes não prestaram solidariedade às vítimas do novo coronavírus.

Segundo o político, no entanto, uma médica discursou e pediu um minuto de silêncio. “Eu queria encerrar a minha fala com um minuto de silêncio em respeito às 115 mil vítimas perdidas nesta nação. As vidas e famílias que não tiveram os seus familiares em casa. E eu fico muito triste que muitos não tiveram a oportunidade de tentar vencer o vírus”, afirmou a profissional.

Eduardo Bolsonaro (PSL) também detonou a emissora carioca: “A saga da Globo contra Bolsonaro envolve até fake news contra o presidente. Lamentável”.

Na rede social, os apoiadores do presidente lançaram a campanha “#MajuMentirosa”. “Mentirosa que nem a emissora que trabalha pau mandada”, disparou um internauta. “Marionete da Globo e dos Marinhos corruptos”, disse outro.

Confira a repercussão:

