Bolsonaristas querem evitar encontro entre Rodrigo Maia e Felipe Neto

Alguns deputados federais apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pediram para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que o encontro marcado entre ele e o youtuber Felipe Neto não aconteça. O anúncio da reunião foi feito nos últimos dias.

Para que a conversa não aconteça, o grupo de bolsonaristas apresentou um requerimento encabeçado pelo deputado federal José Medeiros (Podemos-MT). Em conversa com o UOL, o parlamentar explicou que o posicionamento foi motivado contra as falas do famoso ao Congresso Nacional.

“Ele tem uma fala muito ácida em relação aos políticos e ao Parlamento em geral. Se tem tanta ojeriza à Casa, é um convidado não bem-vindo. Coloquei esse registro para saber que não é bem-vindo. Tenho um respeito muito grande pelo presidente Rodrigo Maia”, disse Medeiros.

O deputado ressaltou que o convite feito por Maia foi realizado após “Felipe ter sido alvo de ataques”. Vale ressaltar que José Medeiros tornou-se vice-líder do governo no Congresso e já recebeu o apoio de outros colegas da bancada, como Coronel Armando (PSL-SC), Otoni de Paula (PSC-RJ), e Carla Zambelli (PSL-SP).

Cabe lembrar que Rodrigo Maia convidou Felipe Neto para uma discussão sobre o combate às fake news e, ao mesmo tempo, propor ideias para acelerar a tramitação de um projeto de lei na Câmara sobre o assunto. Tanto o convite quanto o sim para ele foram feitos no Twitter.