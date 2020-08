Bolsonaro chama jornalistas de “bundões” e Maju Coutinho reage no JH

Maju Coutinho chamou a atenção dos telespectadores do Jornal Hoje, da Globo, nesta segunda-feira (24), ao repercutir uma nova fala polêmica do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Depois de ameaçar um repórter, o político chamou o “pessoal da imprensa” de “bundão”.

No noticiário, a apresentadora informou: “No mesmo dia em que o Brasil deve atingir a triste marca dos 115 mil mortes pelo novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro participou de um evento chamado ‘Brasil vencendo a Covid’. Nem Bolsonaro e nem as autoridades do governo presentes prestaram solidariedade às vítimas e seus familiares”.

“O presidente e autoridades defenderam o tratamento precoce com uso da cloroquina, ainda que a comunidade científica internacional já tenha atestado que o medicamento não tenha eficácia no combate ao novo coronavírus”, acrescentou a âncora.

Visivelmente constrangida, Maju Coutinho, então, repercutiu a fala do presidente contra a imprensa: “Bolsonaro ainda aproveitou a oportunidade para atacar a imprensa. Ao enaltecer o passado dele de atleta, o presidente chamou os jornalistas presentes de ‘bundões’”.

Com toda sua elegância, @majucoutinho precisou repetir a expressão “bundões” utilizada por Bolsonaro para se referir aos jornalistas pic.twitter.com/dJCfGH4BW9 — RD1 – . e Famosos (@rd1oficial) August 24, 2020

No Twitter, muitos telespectadores do JH falaram sobre a reação da apresentador ao noticiar a declaração do político. “A Maju vai odiar pra sempre o presidente por ter que fazer ela falar ‘bundões’ para a população brasileira”, disparou um internauta.

“Até a Maju espantada de ter que repetir as baboseiras ditas pelo Bolsonaro. Não é sempre que um âncora precisa falar a palavra ‘bundões’ em rede nacional, não é mesmo?”, disse outro.

“Maju Coutinho suspirando após ler notícias absurdas como Bolsonaro ameaçando bater em repórter e chamando outros repórteres de bundões, que morreriam se pegassem Covid-19, é meu animal espiritual”, opinou um terceiro.

A cara da Maju tendo que falar “bundões” em rede nacional no jornal Hoje graças ao nosso presidente — let (@esc_let) August 24, 2020

Nunca ri tanto assistindo jornal. Maju falando que o Bolsonaro chamou os jornalistas de bundões kkkkk mano ela narrando foi ótimo — Thais Lara (@thaisllara) August 24, 2020

Até a Maju Coutinho espantada de ter que repetir as baboseiras ditas pelo Bolsonaro. Não é sempre que um âncora precisa falar a palavra “bundões” em rede nacional, não é mesmo? #JH — Thiago Sarkis (@thisarkis) August 24, 2020

Maju falando BUNDÕES salvou meu dia — Luanueva (@LuanaAOSilva) August 24, 2020

A Maju no JH dando a info de que o cidadão que eu não vou citar, chamou os jornalistas de “bundoes”, eu e o Rafael quase morrendo de rir — Julia (@juliarobita) August 24, 2020

nunca imaginei que iria ver a maju parafraseando o presidente chamando os jornalistas de “bundoes” em pleno jornal hoje, coisas que esse governo vexatório impõe aos jornalistas… — 𝚊𝚗𝚗𝚎 (@annejpeg) August 24, 2020