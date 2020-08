Bolsonaro cita QUAL o valor mínimo da prorrogação do auxílio emergencial

Recentemente, o Ministério da Economia do governo de Jair Bolsonaro (sem partido) tem discutido os detalhes sobre a prorrogação do auxílio emergencial, pago atualmente no valor de R$600.

O presidente defende que a prorrogação pague pelo menos parcelas de R$ 300.

Nesta semana, em reunião no Palácio do Planalto, foi apresentada proposta de prorrogação com parcelas de R$ 270. De acordo com a Folha de S. Paulo, fontes do governo informaram que o presidente solicitou que a equipe econômica feche o valor de parcelas de pelo menos R$ 300.

Na última segunda-feira (24), Bolsonaro falou sobre um assunto para um grupo de eleitores. “Estou pensando em prorrogar por mais alguns meses, mas não com R$ 600 e nem com R$ 200. Um meio-termo aí até a economia pegar”, disse ele.

A prorrogação do auxílio emergencial seria anunciada oficialmente nesta terça-feira (25). Porém, a falta de consenso sobre o valor das novas parcelas foi o principal motivo para esse anúncio ser adiado.

Atualmente, o auxílio emergencial representa o maior gasto do governo com a crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Até agora, o governo já desembolsou mais de R$ 254 bilhões. A cada nova parcela de R$ 600 paga, o governo basta cerca de R$ 50 bilhões.

Você Pode Gostar Também:

Guedes propôs primeiramente a prorrogação do auxílio a R$ 200. Diante da negativa, aceitou um valor maior, mas ainda resiste às parcelas de R$ 600 ou mais.

Bolsonaro deve anunciar novo valor na sexta-feira

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) segue discutindo o próximo valor do auxílio emergencial. A declaração foi dada após reunião com Paulo Guedes, ministro da Economia, e outros integrantes do governo. De acordo com o presidente, o governo deve definir até amanhã, sexta-feira (28), o valor da prorrogação do auxílio.

Segundo o presidente, o valor da prorrogação será menor que os atuais R$ 600, pago durante cinco parcelas. O presidente também já afirmou que a intenção do governo é prorrogar o auxílio até dezembro de 2020.

“O governo fez sua parte […] Acredito que nós tenhamos evitado aí a perda de muitos empregos. Apresentou-se o auxílio emergencial por três meses. Já prorrogamos por mais dois, acaba esse mês. E nós pretendemos prorrogar –pretendemos, né?– até o final do ano, não com este valor que está aí, que pode até ser pouco para quem recebe, mas é muito para quem paga. Quem paga somos todos nós. E não é dinheiro que o governo tem. Isso vem de endividamento. Então, nós estamos negociando”, disse.

De acordo com o presidente, a reunião com a equipe econômica deu andamento no assunto. “Demos mais um passo no tocante a isso daí, porque nós acreditamos que teremos mais um endividamento, não na ordem de R$ 50 bilhões por mês, como é este auxílio emergencial no momento, de R$ 600, mas diminuir um pouco esse valor para ver se a economia pega”, afirmou.

Veja também: CONFIRMADO! Auxílio de R$600 terá NOVO ciclo de pagamentos depois de amanhã