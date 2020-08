Bolsonaro dá prazo para Guedes apresentar nova proposta para o Renda Brasil

Jair Bolsonaro (sem partido) deu prazo para Paulo Guedes, ministro da Economia, apresentar uma nova proposta para o programa Renda Brasil. O prazo se encerra nesta sexta-feira (28). O programa social deve ser a marca do governo e irá substituir o Bolsa Família.

Terça-feira (25), em reunião no Palácio do Planalto, foi apresentado um projeto do programa. Esse projeto previa revisão e extinção de atuais benefícios, como o abono salarial. Bolsonaro rejeitou a proposta. Na quarta-feira (26), o presidente afirmou que não tiraria dos pobres “para dar a paupérrimos”. Na ocasião, o presidente também revelou que a discussão sobre o Renda Brasil estava suspensa.

Você Pode Gostar Também:

Agora, Bolsonaro e ministros têm encontro marcado para essa sexta-feira (28); o encontro ainda não foi oficializado pelo Planalto. De acordo com o Broadcast, os técnicos do governo se reuniram quarta-feira para fazer os ajustes solicitados pelo presidente, que pediu uma solução sem que o abono salarial seja revisado.

Entretanto, a equipe econômica acredita que rever o abono salarial seria “fundamental” para o orçamento que bancaria o Renda Brasil. Estima-se que o novo programa terá alcance e valor de pagamento maior que o Bolsa Família. Excluindo o abono salarial, que é uma espécie de 14º salário para trabalhadores com carteira assinada, o governo poderia ter cerca de R$ 20 bilhões liberados. A equipe também mirava mais de 20 ações que poderiam ser revisadas ou excluídas.

Com isso, agora a equipe econômica do governo acredita que o Renda Brasil pode acabar com alcance e valor de pagamento não muito diferente do Bolsa Família. O atual programa paga uma média de R$ 190 para 14 milhões de famílias.