Bolsonaro reafirma que governo não consegue manter auxílio de R$ 600

Neste domingo (23), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) falou mais uma vez sobre a impossibilidade do auxílio emergencial ser prorrogado com parcelas de R$ 600, valor pago atualmente. Mesmo com boa parte do comércio reaberto, o presidente publicou vídeo defendendo a reabertura e citou o auxílio.

“Em março deste ano, eu disse que teríamos dois problemas graves pela frente: o vírus e o desemprego. E que ambos deveriam ser tratados simultaneamente e com a mesma responsabilidade. Cinco meses depois do meu pronunciamento, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, afirma que saúde e economia são inseparáveis”, disse Bolsonaro. O presidente se referiu ao discurso feito sexta-feira (21) por Adhanom.

O presidente criticou autoridades que “destruíram empregos” durante os cinco meses de pandemia. Por todo o Brasil, governadores e prefeitos decretaram o fechamento do comércio como medida de distanciamento social. Atualmente, grande parte dos estados já está flexibilizando essas medidas.

Em seguida, Bolsonaro exaltou as medidas tomadas pelo governo no combate à pandemia. O presidente falou sobre as cinco parcelas do auxílio emergencial de R$ 600 e a prorrogação do programa.

“Esse valor pode não ser muito para quem o recebe, mas é muito para o Brasil, que gasta por mês R$ 50 bilhões. O momento é de abrir o comércio com responsabilidade, voltar à normalidade e resgatar os empregos”, defendeu.

Ainda neste fim de semana, Bolsonaro confirmou que o auxílio emergencial será prorrogado até dezembro de 2020. Ele não mencionou o valor das parcelas da prorrogação.