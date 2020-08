Bolsonaro reclama de ‘pessoalzinho chato’ que quer auxílio emergencial permanente

Nesta terça-feira (25), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) conversou com sua militância, em frente ao Palácio da Alvorada. O presidente falou sobre a prorrogação do auxílio emergencial, que vem sendo debatida nos últimos dias entre a equipe do governo.

De acordo com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, do BR Político, o presidente reclamou das pessoas que querem prorrogar o auxílio “indefinidamente”. Também de acordo com Bolsonaro, o seu desejo é encontrar um meio termo entre os R$ 600 atuais e os R$ 200 cogitados por sua equipe econômica.

“Tem um pessoalzinho chato querendo prorrogar indefinidamente, mas são R$ 50 bilhões por mês. Não dá. Estão pensando em prorrogar alguns meses, mas não com R$ 200 e nem R$ 600, um meio termo”, disse ele para apoiadores.

O anúncio oficial da prorrogação seria feito nesta terça (25). Entretanto, o governo não entrou em consenso sobre o valor das novas parcelas. Até agora, o presidente confirmou apenas que o auxílio será prorrogado até dezembro de 2020. Se for prorrogado com parcelas de R$ 300, auxílio terá custo de R$ 25 bilhões por mês.

Em vez de anunciar a prorrogação do auxílio, o governo lançou o programa Casa Verde e Amarela. O anúncio do Renda Brasil também foi adiado. De acordo com pessoas do governo, a ideia é que a prorrogação do auxílio e o Renda Brasil sejam anunciados ao mesmo tempo. O intuito é que o Renda Brasil seja como uma continuidade do auxílio. Segundo pessoas do governo, o anúncio da prorrogação deve acontecer nos próximos dias.