Bolsonaro revela que proposta do Renda Brasil está SUSPENSA

Nesta quarta-feira (26), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) revelou que as discussões sobre o Renda Brasil, novo programa do governo, estão suspensas por enquanto. De acordo com ele, a suspensão será mantida até que o texto elaborado pela equipe de Paulo Guedes, ministro da Economia, sofra ajustes.

A declaração de Bolsonaro foi dada em evento na Usiminas, em Minas Gerais. O programa Renda Brasil é uma aposta do governo para aumentar a popularidade do presidente, Entretanto, o programa sofre resistência da equipe econômica. Enquanto Paulo Guedes defende o pagamento de até R$ 250 no novo programa, Bolsonaro quer um valor maior.

“Ontem discutimos a possível proposta do Renda Brasil ,e falei está suspenso. A proposta como apareceu para mim não será enviada ao parlamento. Não posso tirar de pobre para dar a paupérrimos”, afirmou o presidente.

Você Pode Gostar Também:

Com a declaração, Bolsonaro mostra que não deseja tirar recursos de outros programas já existentes para custear o Renda Brasil. O novo programa deve ser lançado como uma espécie de substituto do Bolsa Família. Entretanto, a equipe econômica também defende cortar outros programas, como o Farmácia Popular e o abono salarial.

“Não podemos fazer isso aí, como por exemplo, a questão do abono para quem ganha até 2 salários mínimos , que seria um 14º salário, não podemos tirar isso de 12 milhões de pessoas para dar ao Bolsa Família, ao Renda Brasil ou como for chamar esse novo programa”, continuou Bolsonaro. O presidente também demonstrou discordância no debate sobre a prorrogação do auxílio emergencial.

A declaração de Bolsonaro impactou o mercado. Por volta das 13h15, o dólar era negociado a R$ 5,59, após ter alta de 1,18%. Já o Ibovespa caía 1,54%, com 100.546 pontos.