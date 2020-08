Bom Dia, Verônica: conheça a série de terror brasileira da Netflix

Nesta terça-feira (26), a Netflix divulgou o primeiro teaser oficial da série de terror Bom Dia, Verônica. A produção é baseada no livro homônimo dos escritores Ilana Casoy e Raphael Montes, famosos por suas tramas policiais e de horror, publicado inicialmente sob o pseudônimo de Andrea Killmore.

A trama apresenta Verônica (Tainá Müller), uma policial determinada que, ao passar a investigar dois casos muito intrigantes, entra em contato com as vítimas e se vê atormentada com as histórias.

Aos poucos, a mulher acaba se envolvendo ainda mais em uma rede de armadilhas que podem colocar a vida de sua família e a sua própria em risco. Pelas primeiras cenas, já dá para sentir um pouco do clima arrepiante que a série vai trazer para os espectadores.

Confira:

Além de Tainá Müller no papel principal, o elenco se completa com Camila Morgado, Eduardo Moscovis, Elisa Volpatto, Silvio Guindane, César Melo, Adriano Garib e Antônio Grassi.

A estreia da série está marcada para o começo do mês de outubro no streaming e promete chamar ainda mais a atenção dos assinantes para as produções brasileiras. A direção dos episódios ficou a cargo de José Henrique Fonseca, com produção da Zola Filmes.

Já o roteiro foi desenvolvido pelos escritores da trama original, Raphael Montes e Ilana Casoy, em parceria com Gustavo Bragança, Davi Kolb e Carol Garcia.

Bom Dia, Verônica estreia na Netflix em 1º de outubro de 2020.