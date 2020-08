BOMBOU! Corinthians investigado, conversa entre Flamengo e Guardiola e mensagem de Messi para Casillas

Não quer perder nada do que rolou no mundo dos esportes nesta quarta-feira (5)? Então está no lugar certo. Confira as principais notícias do dia:

O Ministério Público Federal está investigando o Corinthians por conta de uma suposta propina paga ao juiz Leonardo Safi de Melo a fim de suspensão de débitos tributários perante a Receita Federal.

Domènec Torrent trabalhou com Pep Guardiola por dez anos entre Barcelona, Bayern e City. Por isso, o treinador dos Citizens foi contatado pelo Flamengo a fim de conhecer melhor o hoje treinador rubro-negro.

Muitos se despediram de Iker Casillas após anúncio de aposentadoria do lendário goleiro do Real Madrid, inclusive Lionel Messi, que atuou do outro lado do campo em várias ocasiões em El Clásico.

Arena Corinthians, Pep Guardiola e Iker Casillas Arte ESPN

Presidente do Grêmio critica conversas de Jorge Jesus com Everton Cebolinha: ‘Achei uma deselegância’

Corinthians é investigado por suposto pagamento de propina a juiz acusado de corrupção

Flamengo: conversa de 20 minutos com Guardiola ajudou na contratação de Domènec Torrent

Flamengo contrata professora de português, e Domènec Torrent tem sua primeira aula no Ninho

Benfica sinaliza pagamento de multa de Jesus, e Flamengo aguarda trâmites burocráticos para receber valor

Palmeiras: Patrick de Paula leva história que a várzea uniu, e futebol profissional separou, à final do Paulista

Amargura e raiva: jornal relata reação de Cristiano Ronaldo por perder artilharia e não ser MVP do Italiano

Messi se despede após aposentadoria de Casillas: ‘Foi duro te ter como rival

Destaque do Sevilla, Diego Carlos sonha com a seleção e está na mira de Manchester City e Liverpool