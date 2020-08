BOMBOU! Guia da reta final da Champions, Willian rumo ao Arsenal e zagueiro descartando renovação com o City

Perdeu alguma coisa do mundo dos esportes nesta quinta-feira (6)? Não tem problema. Confira aqui as principais notícias do dia:

A Champions League está voltando! Então o ESPN.com.br preparou um guia com tudo o que o fã do esporte precisa saber para o retorno da competição, do regulamento às chances de cada time avançar.

Willian segue em Londres, mas não mais no Chelsea. O brasileiro vai para o Arsenal, por onde acertou um contrato de três anos, com salário de aproximadamente 100 mil libras (R$ 700 mil).

Promissor zagueiro de 19 anos do Manchester City, Eric Garcia decidiu não renovar com o clube inglês, segundo Pep Guardiola. O Barcelona tem interesse em contar com o jogador.

