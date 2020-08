Botafogo organiza a apresentação de Kalou

Ainda sem previsão confirmada de chegada, a apresentação de Salomon Kalou pelo Botafogo sofreu alteração. Antes marcada para o aeroporto Tom Jobim, agora o marfinense só vai aparecer para a torcida alvinegra no estádio Nilton Santos. O medo de aglomeração no aeroporto motivou a mudança. Um telão será montado ainda no local para a apresentação de Kalou.

Toda a apresentação seguirá sendo feita pela Botafogo TV. No Nilton Santos, Kalou vai falar com sócios-torcedores e concederá entrevista coletiva virtual. O marfinense ainda aguarda um visto para poder viajar ao Brasil. A expectativa é a de que o atacante chegue ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira.



A contratação de Kalou foi anunciada em julho (Foto: Divulgação/Botafogo)

Dentro de campo, o Botafogo teve adiada sua estreia no Campeonato Brasileiro. Os alvinegros só voltam a campo na quarta-feira da próxima semana, contra o Red Bull Bragantino, em Barueri.