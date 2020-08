Bragantino entra em acordo com a Globo para o Brasileirão

Globo e Red Bull Bragantino finalmente entraram em acordo para a transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro. A emissora e o time de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, acertaram um contrato válido até 2024, assim como os outros clubes

O acordo firmado entra em vigor a partir da rodada de abertura do Brasileirão neste final de semana. A primeira transmissão será exibida com exclusividade pelo Premiere, no jogo entre Red Bull Bragantino e Santos, na Vila Belmiro, às 16h, neste sábado (8).

O vínculo fechado foi o último que faltava. Agora, a emissora carioca tem acertado com os 20 clubes da Série A do principal campeonato do país. Com 12 times, os jogos poderão ser transmitidos em todas as plataformas: Atlético-GO, Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Goiás, Grêmio, São Paulo, Sport e Vasco.

Na lista, sete times acertaram para a TV aberta e Premiere. São eles: Bahia, Ceará, Coritiba, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e Santos. O Athlético foi o único que acertou apenas para a TV aberta. As oito equipes citadas fecharam com a Turner para a TV paga. As informações são do site ..

Os primeiros jogos do Brasileirão a serem transmitidos pela Globo serão Flamengo e Atlético Mineiro, para o Rio de Janeiro e parte do Brasil, e Goiás e São Paulo, para São Paulo e outra parte do país.