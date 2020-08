Brasil atinge 100 mil mortes pela covid-19 e Globo fica em silêncio no JH

A Globo fez uma homenagem silenciosa no final do Jornal Hoje deste sábado (8), após o país chegar à marca de mais de 100 mil mortes pelo novo coronavírus. Maju Coutinho lamentou o número, se solidarizou com todas as famílias afetadas pela doença e encerrou o telejornal em silêncio. A tradicional trilha do JH não foi levada ao ar.

“O Brasil chegou ao triste número de 100.240 mil vítimas da covid-19, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa. Eu cheguei a falar um número diferente, mas esse é o número correto: 100.240 mortes“, enfatizou a âncora, direto do estúdio da emissora em São Paulo.

Com o resultado, o Brasil se iguala aos Estados Unidos como os únicos países que ultrapassaram a marca de 100 mil óbitos pela covid-19 desde o início da pandemia, em março. A primeira morte em terras brasileiras foi registrada no dia 17 daquele mês.

Na edição, o jornal deu voz às famílias e amigos que perderam pessoas próximas e escancarou a crise: “O país registra mais de mil mortes por dia. Nenhum país no mundo ficou por tanto tempo com um número tão elevado de mortes. Especialistas dizem que, para sair desse número tão elevado de mortes, é preciso ações governamentais“.

A emissora fez outra homenagem na tarde de hoje, desta vez durante o minuto de silêncio durante o clássico Palmeiras e Corinthians, válido pela final do Campeonato Paulista. Cléber Machado repetiu o número trágico e respeitou o minuto de silêncio com os comentaristas Casagrande e Paulo Nunes.

Confira:

Mais de 100 mil mortes por Covid-19 no Brasil.

Jornal Hoje encerra em silêncio. #JH #coronavirus — Rodolfo (em 🏡) (@AraujoRodolfo) August 8, 2020

jornal hoje terminou com 1 min de silêncio pelas 100.240 mortes de covid no Br. misericórdia meu Deus do céu. — Michele Berendsen (@miberendsen) August 8, 2020

Obrigado ao Jornal Hoje pela excelente reportagem sobre COVID-19, escancarando esse governo de merda.

#JornalHoje @majucoutinho @RedeGlobo @jornalhoje — Chama o SAMU (@samuka_xto) August 8, 2020

Atingimos (oficialmente) a marca de 100 mil mortos por COVID-19. Parabéns aos envolvidos! #JornalHoje — Ricardo 🏠🏴 (@ricardoagalvao) August 8, 2020

#JornalHoje: Brasil acaba de atingir a marca de 100 mil mortos por Covid. Número foi atualizado há pouco pelo Consórcio Globo/Folha/Estadão. — Danilo Marroni (@DanMarroni_) August 8, 2020

Assistindo @jornalhoje com o coração na mão.. 100 mil mortos por covid hoje 🙁 — tiete da Selena (@vcaroliveira) August 8, 2020

Eu to me acabando de chorar com essa reportagem do jornal hoje, com os familiares contando quem são as vítimas do covid, que vão além de números — bae lelê (@baebaelele) August 8, 2020

#JornalHoje apresentando histórias de brasileiros mortos pelo Covid-19 e a tristeza e saudade dos familiares #Bolsonaro100Mil — Maurício Costa (@MaurcioCosta3) August 8, 2020