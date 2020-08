Brooklyn 99: Andre Braugher quer retrato mais realista da polícia

O ator Andre Braugher, que interpreta o Capitão Raymond Holt na série Brooklyn Nine-Nine, comentou em uma entrevista para a Entertainment Weekly que a 8ª temporada da série focada no fictício 99º Departamento de Polícia de Nova York deve trazer uma visão mais realista dos policiais para a TV.

A polícia dos Estados Unidos se tornou novamente ponto central de protestos antirracistas após um novo caso envolvendo violência policial, no qual Jacob Blake, negro, foi baleado pelas costas por policiais brancos na cidade de Kenosha, em Wisconsin.

Braugher foi questionado sobre as mudanças em relação à representação de policiais na TV. “É um assunto muito complicado, mas acho que [os programas de TV] devem ser retratados de maneira muito mais realista”, disse ele.

“Agora estamos entrando na 8ª temporada com um novo desafio, que é o conhecimento e a mudança de sentimentos que todos têm sobre a polícia”, continuou Braugher. “O que temos do Dan [Goor, criador da série] é o compromisso de escrever um programa inteligente que não tentará se esconder em uma fantasia. Portanto, a 99 terá que lidar com o que sabemos sobre o Departamento de Polícia de Nova York. Tenho uma enorme confiança de que vamos fazer isso de uma maneira inteligente e engraçada que reconhece o mundo como ele é”.