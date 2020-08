Bruna Linzmeyer aparece em registro raro com irmão mais velho e semelhança impressiona

Sempre discreta no que se refere à vida pessoal, Bruna Linzmeyer surpreendeu e apareceu em um registro recente ao lado do irmão mais velho. A semelhança entre os dois surpreendeu os internautas.

O rapaz, que se chama Helder, inclusive convidou a atriz, em 2015, para ser madrinha do seu casamento com o marido, Fabrício. Foi ela quem entrou na cerimônia com as alianças. Muito unidos, a foto dos dois foi compartilhada pela mãe da global nas redes sociais.

“Quando a saudade bate e o coração aperta…”, escreveu a educadora Rosi Linzmeyer no post do Instagram. Nos comentários, os seguidores exaltaram a beleza dos dois e falaram da semelhança dos irmãos.

“Quase gêmeos”, destacou uma internauta. “Que lindos, parecem gêmeos. Vocês são muito lindos, com esses olhos azuis, da cor do céu. Nossa, é de encantar!”, reforçou uma segunda.

Em entrevista ao Podcastão, – o podcast que discute a visibilidade das lésbicas, da youtuber Lela Gomes, filha do diretor de novelas Rogério Gomes (o Papinha) -, em setembro do ano passado, Bruna contou como foi a reação dos pais ao descobrirem sua sexualidade e falou pela primeira vez sobre o irmão único, Helder.

“Meus pais são muitos legais, eles são interior, mas tudo fluiu bem. Meu irmão também é gay, então, isso deu uma ajudada no processo”, disse ela.

Confira: