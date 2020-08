Bruna Linzmeyer fala sobre transparência na web e realidade da quarentena

Bruna Linzmeyer não esconde sua realidade nas redes sociais. Sempre franca em seus posicionamentos, mesmo sendo uma artista nacional, a atriz não esconde suas dificuldades e fraquezas, inclusive nas redes sociais.

Durante entrevista à Quem, a global revelou como vem sendo a sua rotina durante a quarentena, em razão da pandemia do novo coronavírus, e o que mudou na sua vida. “Muita coisa mudou. A quarentena trouxe a possibilidade de enxergar as coisas sem filtro. A poeta Elisa Lucinda diz que a gente tem se encontrado com os banheiros sujos e com os espelhos desses banheiros durante esse período. Estamos olhando para muita coisa, e lindado com elas. Nem sempre é fácil, porque depende da estrutura e rede de afeto que cada um tem. No meu caso, tenho estrutura tanto física e monetária quanto emocional para ficar em casa. Tem sido intenso, mas possível”.

Para Linzmeyer, durante o isolamento social a saúde mental vem sendo cada vez mais necessária. “Saúde mental e saúde emocional foram duas palavras-chave. Acho curioso e importante que estamos falando sobre ela agora. Isso era algo que tínhamos que aprender na escola: como a gente cuida da gente? Porque cansaço, medo, ansiedade, angústia, picos de energia são oscilações do corpo que sempre existiram, mas a gente nunca soube como cuidar. Tive a sorte de aprender na minha estrutura familiar coisas que me ajudaram nesse momento, principalmente”, destacou.

Ao falar sobre a transparência nas redes sociais, se distanciando da “vida perfeita” exposta por muitos perfis na web, a global revelou que conta com a ajuda de pessoas que constroem essa forma de comunicar, sendo o mais sincero possível.

“A equipe que trabalha comigo me segura bastante para não ser mais real ainda! Mas é isso, é genuíno, é sobre quem eu sou. Como atriz de televisão, claro, tem um cuidado do que é meu privado, que é só meu, e do que eu posso e quero compartilhar com o público. E o mundo que eu quero compartilhar é meu mundo também, é como faz sentido para mim. Eu me identifico como mulher, namoro mulheres ou pessoas não binárias, minha casa é assim: só é possível desse jeito, não consigo enxergar outro jeito”.

Sobre quem mostra perfeição Bruna ressaltou: “No fundo, os perfis perfeitos talvez sejam genuínos de acordo com que as pessoas veem de si. Eu vejo muitos buracos na minha parede, mas vou fazer alguma coisa com o que tenho – como vou me divertir, me manter bem com o que está dado. Conseguir estar ali, no Instagram, não é fácil. Não penso tudo isso sozinha, como já disse. Tenho pessoas que me ajudam a entender como posso ser efetiva na minha comunicação: como eu converso, como eu traduzo para mim mesma o que sinto. Uso apenas palavras e imagens que fazem sentido para mim”.