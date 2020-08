Bruna Marquezine admite que fez festa e se pronuncia sobre coronavírus

Bruna Marquezine completou 25 anos de idade no último dia 4 de agosto e foi questionada sobre a sua festa de aniversário, cujas imagens não foram divulgadas nas redes sociais.

Na ocasião, uma seguidora perguntou se ela assoprou as velas assoprando ou abanando, como forma de proteger os convidados de uma possível transmissão do novo coronavírus.

“Pergunta importante você assoprou a vela ou apagou abanando?”, dizia a pergunta, e a atriz respondeu: “Assoprei. Fiz teste de COVID”. Em seguida, um fã perguntou se ela teve sintomas.

Mas a resposta foi: “Não! Só por segurança! Tudo lindo!”. Sobre postar ou não fotos nas redes sociais, a atriz não soube responder: “Não sei. Não to muito preocupada com isso não”.

“Ainda estou aproveitando, comemorando com quem eu amo e posso. Ainda vou revelar as fotos das câmeras… sem pressa alguma kkkk”, declarou, enquanto as fãs insistiam para que ela divulgasse.

“Você tem que postar, querida, nós estamos sedentas pra ver kkk”, disparou uma internauta, mas a atriz rebateu na lata: “Não tenho não kkkk”. Em outra pergunta, ela respondeu sobre Manu Gavassi.

“Você e a Manu já se encontraram pessoalmente depois do BBB?”, questionou um fã. “Não”, respondeu Bruna, que não vê Manu desde janeiro deste ano, quando a cantora foi confinada no reality.

Confira:

