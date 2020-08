Bruna Marquezine e Manu Gavassi serão apresentadoras de premiação na TV

A MTV revelou nesta quarta-feira (26) que Bruna Marquezine e Manu Gavassi serão as apresentadoras oficiais do MTV MIAW 2020. O evento acontece no próximo dia 24 de setembro, às 22h, com as famosas fazendo entradas ao vivo para TV, pela primeira vez .

“Apresentar um prêmio com a Manu vai ser divertidíssimo, uma experiência única, até porque nós nunca trabalhamos juntas. Então, desde o início, vimos essa oportunidade como uma forma de selar essa amizade levando ela pro meio artístico”, afirmou a ex-global.

Já a cantora declarou: “Claro que esse ano é tudo um pouquinho diferente, mas eu estou animada pra gente descobrir juntos como fazer isso ser inesquecível. Eu nunca me imaginei à frente de uma premiação, vai ser incrível! Bruna e eu ainda nos vimos…”

O MTV MIAW ainda está com as votações abertas e podem ser feitas pelo site e pelo Twitter. Ludmilla, Emicida, Anitta e Luísa Sonza lideram a lista de indicados concorrendo em cinco categorias cada.

Nas redes sociais, Bruna Marquezine e Manu Gavassi, que são amigas há muito tempo, revelaram a novidade. “Tá na hora de matar a saudade!”, disparou a ex-namorada de Neymar, que ainda não encontrou a amiga, após a final do BBB 2020.