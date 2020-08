Bruna Marquezine emite opinião sobre jornalista da Record que detonou homofóbicos

Bruna Marquezine está sempre comentando os assuntos atuais em seu perfil no Twitter e surpreendeu ao falar o que pensou sobre o vídeo da jornalista Luciana Leight, da Record em Minas Gerais.

Luciana comanda o Cidade Alerta na região e deu o que falar após detonar os donos de um bar em Uberlândia, que agiram com homofobia. Sem papas na língua, a profissional foi incisiva em suas palavras.

“Deus prega que temos que amar o próximo, independentemente do que ele tenha feito, porque só nos resta amar nessa vida. Que raio de valor cristão é esse que você tá usando?“, questionou, ao vivo.

“Não coloque religião nisso não, porque se você quer ser preconceituoso, assuma, tenha peito e pague pelo preço. Deus deve tá te olhando de lá de cima e morrendo de vergonha do seu preconceito“, disparou.

“Meu Deus, 2020! 2020 e eu ainda tenho que falar de caso de homofobia, de caso de transfobia? Desde quando a vida do outro passou a ser mais importante que a sua? Cuida da sua! Mas que peste! E se não sabe atender ao público, fecha as portas e vai embora. Nossa, eu fico enfurecida com um caso desses, não tem lógica“, finalizou.

No Twitter, ao se deparar com as imagens, Bruna revelou: “Eu queria tatuar esse vídeo“.

Confira:

eu queria tatuar esse vídeo. https://t.co/bWRDltp5O5 — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) August 14, 2020

“Em 2020 e eu tenho que falar de homofobia” pic.twitter.com/n5uGwBLIkU — virei jornalista (@VireiJornalista) August 14, 2020