Bruna Marquezine lamenta morte do cãozinho de Enzo Celulari e reacende rumores de affair

Em meio aos rumores de affair com Enzo Celulari, Bruna Marquezine se solidarizou com um desabafo feito pelo jovem nas redes sociais. A atriz fez um comentário nesta sexta-feira (7) em uma publicação na qual o filho dos atores Claudia Raia e Edson Celulari lamentou a morte do seu cãozinho de estimação, Dodô.

“Hoje o dia amanheceu menos iluminado, mas com a certeza de que o céu acaba de ganhar a estrela mais brilhante. Meu guerreiro se foi… Uma tristeza sem tamanho junto à compreensão de que tudo nessa vida passa, assim como o seu tempo aqui nesse plano passou. A sua energia contagiante, as nossas corridas na grama, mergulhos na piscina e o seu amor ficarão guardados eternamente. Te amo para sempre. Descanse em paz, Dodô“, lamentou o rapaz no Instagram.

Dentre os comentários de condolências, Bruna deixou um emoji de coração. Não demorou para os seguidores reacenderem a possibilidade dos dois formarem um casal.

A simples reação da famosa foi motivo até de briga entre aqueles que shippam a atriz com seu ex, o jogador de futebol Neymar, e o pessoal que shippa Bruna e o filho de Claudia e Edson.

“Assim como nós ficamos pedindo Bruenzo, vocês também ficam pedindo Brumar“, ponderou uma internauta que torce por Bruna e Enzo juntos. “Namora com ele, mermã. Ia ser um casal massa demais!“, incentivou outra.

Confira: