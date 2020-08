Bruna Marquezine surpreende e curte homenagem a Neymar

O namoro entre Neymar e Bruna Marquezine chegou ao fim em 2018, mas os fãs ainda se mostram empolgados cada vez que eles levantam rumores de que não cortaram 100% a relação.

Prova disso é que os mais atentos perceberam que ela curtiu um vídeo que Luisa Sonza publicou do jogador chegando ao estádio em que aconteceu a semifinal da Champions League.

Na ocasião, ele foi filmado com o som da música Toma, de Luisa com com MC Zaac, e ela ficou encantada com a atitude. “Aff, Neymar, maravilhoso. Obrigada”, agradeceu a cantora na legenda.

“Só falta a dança agora”, respondeu o craque nos comentários, mas os fãs só tiveram olhos para o like que Bruna deixou, aparentemente, sem querer.

Isso porque, momentos depois, ela retirou a curtida, mas já era tarde demais e os prints já estavam circulando nas redes sociais.

Vale lembrar que o namoro entre Bruna e Neymar teve início em 2012. Desde então, eles tiveram muitas idas e vindas, mas o último término pareceu ter sido definitivo.

Em entrevista ao Gshow, Luisa comentou que se surpreendeu com a repercussão do ocorrido na web e exaltou o jogador, a quem se referiu como grande amigo.

“Tô feliz demais. Neymar é um grande amigo meu, um cara maravilhoso que admiro muito. É uma honra ele tocar minha música com o Zaac numa semifinal. Eu nem acreditei, tô até agora surpresa. Só posso agradecer a ele pelo espaço. ‘Toma’ é uma música que tem crescido muito“, disse a loira.

Confira: