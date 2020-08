Bruna Marquezine tenta despistar, mas confirma novos projetos

Parece que Bruna Marquezine vai trilhar novos rumos na carreira. A atriz conversou com seus seguidores recentemente e fez mistérios sobre algumas questões profissionais, mas adiantou que tem novos projetos encaminhados.

Nesta quarta-feira (26), ela foi anunciada como apresentadora de uma premiação ao lado da amiga Manu Gavassi. Cabe lembrar também que recentemente Marquezine foi uma das escolhidas para estar à frente do canal de Giovanna Ewbank durante a licença maternidade da apresentadora.

Bruna comentou em uma publicação de fãs que estavam exaltando seus feitos profissionais mais recentes. “E tem mais por vir. Se não fosse esse coronga, já estava até atuando de novo“, garantiu, sem entrar em detalhes de quais são os trabalhos que serão divulgados em breve.

Nas redes sociais a musa também compartilhou os bastidores de um ensaio fotográfico que fez em casa. A global ainda virou assunto na web após ter um vídeo publicado por um fã em que a aparecia em um letreiro da Picadilly Circus, um reconhecido centro comercial de Londres, na Inglaterra.

Nos comentários da publicação no Twitter muitos admiradores exaltaram a fama da atriz. “Lenda aclamada, te amo muito“, declarou um internauta. “É a patroa!“, brincou outra. “Que poder“, celebrou um fã. Na campanha de uma marca de perfume, a musa divide as cenas com Emma Roberts, Laura Harrier e Chloe Bennet.

Confira: