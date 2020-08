Bruna Marquezine vira chacota ao tentar reproduzir meme da Cabeleireira Leila

O viral da Cabeleireira Leila foi parar nas redes sociais de ninguém menos que Bruna Marquezine. A famosa se rendeu à brincadeira e acabou virando chacota ao tentar reproduzir o áudio da chamada publicitária fake, criada para o programa Sterblitch Não Tem um Talk Show: o Talk Show, de Eduardo Sterblitch.

“Cabelos, hidratações. Não, errei“, diz a atriz no áudio postado no Twitter. “Cabeleleila Leila“, repete em outro áudio. Os seguidores da moça, é claro, se divertiram com as publicações da madrugada.

“Como não gostar de você, hein!?“, indagou uma moça. “70% do meu dia fico repetindo isso, os outros 20% fico torcendo para alguém repetir“, confessou uma outra. “Agora que o Cabeleleila Leiila tinha saído da minha mente… Vai dormir Bruna“, pediu um rapaz.

Bruna, que completa 25 anos de idade no próximo dia 4 de agosto, vai comemorar em grande estilo na companhia de alguns amigos; entre eles, Enzo Celulari, com quem estaria vivendo um affair.

De acordo com o jornal Extra, ele recebeu o convite da confraternização, que, até então, estava sendo mantida em segredo. A viagem em questão será curta e no Brasil, assim como no ano passado.

Porém, ela tem dividido opiniões, por conta do atual período de pandemia no Brasil. Muitos fãs estão reclamando e citando o fato de que a atriz deveria manter a quarentena, que vinha sendo praticada até então.

“Ué, já pode viajar?“, questionou uma pessoa. “Não vai fazer festa pra não aglomerar, mas vai viajar. Parabéns pelo seu raciocínio“, detonou outra. “Estamos vivendo uma pandemia, não é férias!“, mais uma.

Confira: