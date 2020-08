Brunna Gonçalves empina o bumbum e exibe corpo escultural

Sempre provocante nos cliques postados em seu Instagram, a esposa de Ludmilla, Brunna Gonçalves, voltou a causar ao compartilhar uma foto em que empina seu bumbum e evidencia as curvas perfeitas do seu corpo escultural. Na legenda, ela se limitou a desejar: “Boa noite“.

Nos comentários, naturalmente, não faltaram elogios ao shape da bailarina. “É cirilo, ela me deixa toda tchubirau daum daum“, brincou uma seguidora criativa. “Com vocês: a mulher mais bonita do mundo“, elogiou outra. “Brunna do céu, vai com calma, mulher“, pediu um terceiro.

Recentemente, a moça pegou os seguidores de surpresa ao aparecer recentemente com um novo visual. Dessa vez, com os cabelos naturais, a dançarina abandonou as madeixas platinadas. O registro foi feito enquanto o casal aproveitava um dia de sol no Rio de Janeiro e passeava de barco na Baía de Guanabara.

Cabe lembrar que as duas aderiram a uma lipoaspiração diferenciada, chamada de LipoLad, para tirar gordurinhas da barrida, impressionando os fãs. O método consiste na definição dos músculos da barriga sem necessidade de academia. Lud garantiu estar satisfeita com o resultado.

“O que importa é que eu estou me sentindo muito bem e estou feliz comigo mesma“, afirmou. “Depois eu mostro o resultado da minha barriga porque estou um pouco inchada ainda“, prometeu.