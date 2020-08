Brunna Gonçalves fala sobre motivo de deixar os cabelos naturais e desabafa

A esposa de Ludmilla, Brunna Gonçalves, usou as redes sociais para falar sobre a importância de assumir seus cabelos naturais. A dançarina, que alisou as madeixas por muitos anos e usar perucas por não gostar dos fios sem química, falou que tinha medo do julgamento das pessoas.

“Você não fazem ideia em como usar meu cabelo natural me faz feliz, o quanto isso é importante para mim. Eu nunca, na minha vida, poderia imaginar que fosse usar meu cabelo natural no dia a dia e fosse gostar e as pessoas fossem achar bonito. Eu sempre tive medo de mostrar meu lado natural. Agora, meu amor, estou simplesmente apaixonada. Cada elogio, cada mensagem incentivando é muito importante. Me dá uma força que vocês não fazem ideia“, disse.

Brunna destacou também o quanto é libertador sair nas ruas com os cabelos crespos: “Hoje eu estava indo malhar e o vento bateu no cabelo e eu olhei no vidro e: ‘gente, eu estou usando meu cabelo natural na rua, sem medo, e estou me achando maravilhosa’. Nunca passou na minha cabeça que isso iria acontecer. Estou muito feliz com essa liberdade que estou tendo. E estou com muita força de vontade de cuidar dele e deixar ele cada vez mais bonito“.

A dançarina esclareceu que não vai deixar de usar lace, mas sem uma obrigatoriedade. “Eu amo usar lace e amo usar meu cabelo. Antes, quando tinha medo de mostrar meu cabelo, ficava escrava da lace. Agora não“, explicou.

A morena ainda agradeceu ao apoio dos fãs: “Eu tinha pavor de mostrar meu cabelo por medo de julgamentos. […] A minha vida toda alisando ele e estar usando ele de forma natural é uma grande vitória. Só eu sei a importância que isso significa pra mim“.