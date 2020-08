Brunna Gonçalves surpreende ao aparecer com novo visual na web

A esposa de Ludmilla, Brunna Gonçalves pegou os seguidores de surpresa ao aparecer recentemente com um novo visual. Dessa vez, com os cabelos naturais, a dançarina abandonou as madeixas platinadas. O registro foi feito enquanto o casal aproveitava um dia de sol no Rio de Janeiro e passeava de barco na Baía de Guanabara.

Cabe lembrar que as duas aderiram a uma lipoaspiração diferenciada, chamada de LipoLad, para tirar gordurinhas da barrida, impressionando os fãs. Após o procedimento, ambas publicaram fotos de biquíni, e os internautas fizeram questão de reagir, comentando sobre o que acharam da estética final.

Nos comentários, a maioria destacou que o resultado da dançarina ficou melhor que o da cantora. “Caraca, adoro a Lud, mas o da Brunna ficou melhor”, comentou uma pessoa no Instagram.

Outra, porém, defendeu a famosa e explicou o motivo da queixa: “A Lud está sentada e a outra em pé com a barriga esticada, fora que a Bruna é Mion e bem mais magra, não tem como comparar”.

O método consiste na definição dos músculos da barriga sem necessidade de academia. Lud garantiu estar satisfeita com o resultado. “O que importa é que eu estou me sentindo muito bem e estou feliz comigo mesma”, afirmou. “Depois eu mostro o resultado da minha barriga porque estou um pouco inchada ainda”, prometeu.

